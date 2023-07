Jefferies belässt Linde auf 'Buy' - Ziel 432 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 432 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern hab im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Zum angehobenen Ergebnisausblick (EPS) merkte er an, die Prognose für das dritte Quartal liege knapp unter der Konsensschätzung. Es sei zu befürchten, dass sich die nachlassende Dynamik in den industriellen Endmärkten 2024 fortsetze./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 15:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 15:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.