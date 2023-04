Jefferies belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 960 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 960 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe mit dem Umsatz für das erste Quartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und in etwa im Rahmen der Jefferies-Schätzungen gelegen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie immer sei die Sparte Mode & Leder der Treiber gewesen, aber auch alle anderen Bereiche hätten besser abgeschnitten als am Markt gedacht. Das China-Geschäft wachse stark und impliziere weitere Marktanteilsgewinne im ersten Quartal./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 15:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.