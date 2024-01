Jefferies belässt Kontron auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

Finanztrends Video zu Kontron AG



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die US-Bank hat in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen Kontron neben Kion und Basler zu ihren Favoriten 2024 unter den deutschen Industrieunternehmen ernannt. Sie dürften sich als widerstandsfähiger erweisen als der Markt bislang erwarte, lautete die Begründung. Alle drei Aktien hätten nahezu 50 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieben die Analysten./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.