Jefferies belässt Kontron auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen sei trotz der Konjunkturschwäche das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) weiter stark, schrieb Analyst Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Dazu lägen die Gewinne über den Konsensschätzungen. Ferner habe Kontron das Nettogewinnziel zum zweiten Mal im laufenden Jahr angehoben. Das neue Ziel liege 20 Prozent über der ursprünglichen Planung im Januar./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 02:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 02:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.