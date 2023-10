Jefferies belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal und höheren Zielvorgaben auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die guten Nachrichten kämen eher aus den konjunkturzyklischen Geschäftsfeldern des Logistikdienstleisters, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer ersten Einschätzung am Freitag. Sie dürften folglich an den Märkten noch nicht ausreichend eingepreist sein./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 12:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.