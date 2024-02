Jefferies belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Für den Saatguthersteller sei das zweite Geschäftsquartal eher unbedeutend, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Rückgang des operativen Ergebnises (Ebit) liege vor allem am Mais- und Gemüsegeschäft, teilweise kompensiert durch die Stärke bei Zuckerrüben. Zum Beispiel durch den argentinischen Peso habe es auch negative Währungseffekte gegeben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.