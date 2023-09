Jefferies belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat KWS Saat nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe im saisonal wenig bedeutenden Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres einen geringeren operativen Verlust (Ebit) verzeichnet als befürchtet, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem liege das für das neue Geschäftsjahr angestrebte Umsatzwachstum über seiner Prognose, was angesichts der zunehmenden Sorgen über die Agrar-Absatzmärkte beruhige. Die Aktie dürfte positiv auf die Unternehmensaussagen reagieren./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.