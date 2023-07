Jefferies belässt Just Eat Takeaway auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes liege deutlich über der Konsensschätzung, während Umsatz und Bruttotransaktionswert (GTV) den Erwartungen fast exakt entsprächen, schrieb Analyst Giles Thorne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Den Ausblick habe das Unternehmen bestätigt. Zum für Mai 2024 angekündigten Weggang des Finanzvorstands Brent Wissink merkte Thorne an, dieser sei schon seit dem Jahr 2011 an Bord./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 02:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.