Jefferies belässt Just Eat Takeaway auf 'Buy' - Ziel 25,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Seit den im Januar vorab veröffentlichten Eckzahlen sei das in der zweiten Hälfte 2023 leicht über den Erwartungen liegende operative Ergebnis (Ebitda) schon bekannt gewesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen könnte es Fragen zur enttäuschenden Geschäftsentwicklung in Nordeuropa geben. Wichtiger sei aber der solide Ausblick auf 2024, der indes nichts an den Konsensschätzungen ändern sollte./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.