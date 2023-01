Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty wertete in einer am Montag vorliegenden Studie einen neuen Rahmenvertrag für Halbleiterausrüstung positiv. Der Technologiekonzern verzeichne hier nach eigenen Angaben steigende Nachfrage aus der Chipindustrie nach optischen Komponenten und Systemen, schrieb der Analyst. Damit zahle sich der zunehmende Fokus auf die Halbleiter- und Elektronikmärkte für das Unternehmen aus./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.