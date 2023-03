Jefferies belässt Infineon auf 'Underperform' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit Blick auf einen Zukauf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chiphersteller zahle einen hohen Preis für den Hersteller neuartiger Halbleiter Gan Systems, der aber wohl gerechtfertigt sei, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Markt sei zwar noch in einem frühen Stadium und recht klein, aber bereits sehr umkämpft./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2023 / 11:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.