Jefferies belässt Infineon auf 'Underperform' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die meisten Unternehmen aus dem Halbleitersektor dürften mit den Zahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen verfehlen oder treffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch die Ausblicke auf das erste Jahresviertel 2023 sollten klar hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 13:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.