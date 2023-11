Jefferies belässt Inditex auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Diese könnten Aufschluss geben darüber, wie sehr die warme Witterung vor allem in Südeuropa die Geschäfte des Textilkonzerns beeinträchtigt haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Handel habe zuletzt wieder an Schwung gewonnen. Positiv auf die Profitabilität würden sich zudem Wechselkurseffekte auswirken./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 09:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 09:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.