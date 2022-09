Jefferies belässt Inditex auf 'Buy' - Ziel 27,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Diese belegten die große Anziehungskraft der Ladenkette Zara, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktanteilsgewinne hätten sich noch beschleunigt und die Kontrolle der Bruttomargen sei beeindruckend. Allerdings müsse man für den Textilkonzern ein schwächeres konjunkturelles Umfeld in diesem und im nächsten Jahr in Rechnung stellen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 07:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 07:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.