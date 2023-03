Jefferies belässt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das vierte Quartal des Brauereikonzerns sei solide verlaufen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) übertroffen. Die höher als erwartet ausgefallene Dividenenanhebung zeige nicht zuletzt ein größeres Vertrauen in die Fundamentaldaten des Geschäfts. Die Jahresprognose entspreche den Erwartungen und die Aussagen zu China dürften ebenfalls positiv gesehen werden./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 01:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.