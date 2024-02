Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe die sozialen Medien und den Internetverkehr beim Super Bowl LVIII am 11. Februar dominiert, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte in wenigen Monaten die Voraussetzung für sequenzielle Verbesserungen im US-Portfolio schaffen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 11:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2024 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.