Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Edward Mundy verglich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine eigenen Annahmen mit den Markterwartungen, welche relativ vernünftig aussähen. Offenbar steige die Zuversicht, dass der Bierbrauer "liefere". Der Experte ist zwar etwas vorsichtiger als der Markt mit Blick auf das Asiengeschäft; Mundy sieht aber Potenzial für eine verbesserte Prognose - so könnte der Konzern seine Zielspannen für das operative Ergebnis auf das obere Ende einengen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 02:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.