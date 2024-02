Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach einem Zukauf in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Mit dem angekündigten Plan, die Marke Vidal Sassoon in China von P&G zu übernehmen, baue der Konsumgüterhersteller sein Haarpflegegeschäft weiter aus, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Geschäftsbereich sei in den vergangenen Jahren der "zuverlässigere Teil" des Geschäftsbereichs Consumer gewesen. Weitere, womöglich größere Übernahmen im Jahr 2024 könnten ihm zufolge die Erneuerungsstory von Henkel verstärken und sich positiv auf die Ergebnis auswirken./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 13:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.