Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach einem Zwischenupdate zum zweiten Quartal und gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die operative Prognose stehe bei den Pessimisten wegen der Inflation und steigenden Kosten besonders im Fokus, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verweist aber darauf, dass der Kochboxenlieferant für den größten Teil des Jahres bereits Verträge festgezurrt habe, die die Kostenbasis gut planbar machten. Der hohe Verlust von aktiven Nutzern sei nicht schön. Er bleibt aber zuversichtlich, dass die Zielsenkung vorerst keine weiteren nach sich ziehen sollte./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 10:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 10:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.