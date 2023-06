Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 35,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach einem Gespräch mit dem Kochboxenversender auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Analyst Sebastian Patulea veröffentlichte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das zweite Quartal von Hellofresh. Der Experte erwartet bei der Zahlenvorlage im August zwar ein schwächeres Umsatzwachstum, aber eine bessere Marge. Seine Schätzung für das bereinigte Ebitda liege unter dem Konsens./niw/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 09:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 09:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.