Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 104,40 Euro belassen. Die Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns lägen derzeit leicht über ihren Erwartungen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2024 sieht sie dank niedrigerer Kosten in den USA und robusten Preisen in Europa nach wie vor Spielraum für ihre Schätzungen. Nun müsse das Management diesbezüglich sich auch zuversichtlich äußern./ajx/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.