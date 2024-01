Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 104,40 Euro belassen. Mit ihrer Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Zementherstellers im vergangenen Jahr liege sie um fünf Prozent über der Konsensschätzung und am oberen Rand der vom Unternehmen ausgegebenen Zielspanne, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 03:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 03:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.