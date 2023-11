Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,10 Euro belassen. Diese belegten, dass das gute Abschneiden des Baustoffherstellers vor allem auf die europäischen Märkte zurückzuführen sei, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Telefonkonferenz werde es voraussichtlich vor allem darum gehen, ob die Preise weiterhin die Kosten überkompensieren./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 06:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 06:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.