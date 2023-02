Jefferies belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Finanztrends Video zu Hannover Rück



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der erste Ausblick unter neuen Rechnungslegungsbedingungen mache - wie üblich - einen relativ besonnenen Eindruck, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel eines Nettogewinns von mindestens 1,7 Milliarden Euro liege mehr als 10 Prozent unter den Schätzungen von ihm und des Marktes. Angesichts der positiven Preisentwicklungen bei Rückversicherungen sei das Wachstumsziel, das dem Vorjahresziel gleiche, besonders bedacht gewählt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 02:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.