Jefferies belässt H&M auf 'Hold' - Ziel 150 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. Die jüngste Preisentwicklung bereits den Investoren Sorgen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei fraglich, ob die schwedische Modekette das eigene Margenziel erreichen könne./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 11:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 11:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.