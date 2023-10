Jefferies belässt HSBC auf 'Buy' - Ziel 1000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC nach Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Dank der besser als erwarteten Kapitalgenerierung falle das Aktienrückkaufprogramm mit drei Milliarden US-Dollar eine Milliarde höher aus als von ihm gedacht, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die um einige Sondereffekte bereinigten Resultate lägen zudem moderat über den Konsensschätzungen. Hingegen dürfte das für das laufende Jahr nach oben revidierte Kostenwachstum nicht auf Begeisterung stoßen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 01:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 01:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.