Jefferies belässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Glencore vor dem Investorentag am Dienstag auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das Management dürfte eine strategische Aktualisierung seiner Pläne bekannt geben und auch den aktuellen Ebitda- und Free-Cashflow-Stand sowie die Aussichten für die Kapitalrendite erörtern, erwartet Analyst Christopher LaFemina laut einer am Montag vorliegenden Studie. Enttäuschen könnte ihm zufolge die Produktionsprognose für 2022 bis 2025, was jedoch durch positive Kommentare zu Marketing, Cashflow und Kapitalrendite mehr als ausgeglichen werden sollte./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2022 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2022 / 19:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.