Jefferies belässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 625 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Glencore nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 625 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe im zurückliegenden Rekordhalbjahr den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die angekündigten Kapitalausschüttungen lägen am unteren Ende der Erwartungsspanne, was das Bild aber nicht trüben sollte./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.