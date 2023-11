Jefferies belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gea nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die enttäuschende Auftragsentwicklung des Anlagenbauers sei fast ausschließlich Währungseffekten geschuldet und deshalb nicht so schlecht wie von einigen Investoren befürchtet, schrieb Analyst Rizk Maidi am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz habe die Erwartungen ebenfalls verfehlt, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege. Zudem habe Gea den konservativen Ausblick bestätigt und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das mit 400 Millionen Euro rund sieben Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspreche./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.