Jefferies belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea Group nach Quartalszahlen und einem verbesserten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnschätzungen des Marktes dürften nun um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen. Es sei positiv und auch ungewöhnlich für das ansonsten konservative Management, dass die Ziele für 2023 schon zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr erhöht worden seien./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.