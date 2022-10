Jefferies belässt Fresenius auf 'Hold' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte weiter unter der Schwäche der Dialysetochter FMC gelitten haben, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Freitag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht. Zudem könne eine Schwäche bei der Tochter Vamed, die hohe Inflation und höhere Steuern zusätzlich belasten. Keine Neuigkeiten dürfte es bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November zu der am Markt heiß diskutierten Frage der Neuaufstellung des Konzerns geben. Er geht davon aus, dass der seit kurzem amtierende neue Fresenius-Chef Michael Sen diese bei der Vorlage der 2022er-Zahlen Anfang Februar präsentieren wird./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.