Jefferies belässt Fresenius auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die zu erwartenden Ergebnisse des neuen Managements nach der Überprüfung der Konzernstruktur und ein möglicher Umbau dürften die Aktie weitaus stärker bewegen als die eigentlichen Bilanzkennziffern, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das schwierige Umfeld für die Dialysetochter FMC, die Schwäche bei der Servicegesellschaft Vamed und die hohen Zinsen sollten indes stärker auf dem Ausblick für 2023 lasten, als bisher am Markt erwartet./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.