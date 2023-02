Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Jahreszahlen und Aussagen zu 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Gesundheits- und Klinikkonzern habe das Jahr 2022 weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Zudem habe Fresenius Details zur Zukunft des Konzerns bekannt gegeben. So solle die strukturelle Produktivität verbessert, die Dialysetochter FMC dekonsolidiert und künftig jährlich rund eine Milliarde Euro gespart werden. Zur Prognose für 2023 schrieb Vane-Tempest, dass sie unter der Konsenserwartung liege./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 15:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 15:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.