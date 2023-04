Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie mit ausgewerteten aktuellen Daten aus den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitspflege von Analyst James Vane-Tempest hervor./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 18:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 18:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.