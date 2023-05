Jefferies belässt Fresenius SE nach Zahlen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller habe ohne seine Mehrheitsbeteiligung am Krankenhausdienstleister Vamed ein solides erstes Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem das Umsatzwachstum der Infusionssparte Kabi sei stark gewesen. Der Rückschlag bei Vamed indes war ihm zufolge der Grund, die Jahresziele im ersten Quartal nicht anzuheben, da umfangreiche Restrukturierungen eingeleitet worden seien./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 02:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.