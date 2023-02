Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Finanztrends Video zu Fraport



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von dem für den 14. März terminierten Bericht erwartet er vorsichtige Aussagen zur Kostenentwicklung, da der Flughafenbetreiber in Personal investiere, um den zunehmenden Passagierverkehr zu bewältigen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 03:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 03:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.