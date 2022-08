Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "flatexDEGIRO":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach endgültigen Halbjahreszahlen des Online-Brokers auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese hätten keine wesentlichen Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einem ersten Kommentar am Dienstag. Als kleinen Pluspunkt wertete der Experte den Anstieg der Zinseinnahmen um 26 Prozent. Dieser Posten scheine tendenziell robuster zu sein als die volatileren Provisionseinnahmen./la/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 14:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 14:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.