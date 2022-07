Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Handelsaktivität der Retail-Kunden seien im Juni weiter gesunken, wie auch Webseitenbesuche und App-Downloads, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der tägliche Durchschnittsumsatz sei im zweiten Quartal um 40 Prozent eingebrochen und damit so deutlich wie selten zuvor. Der Experte betonte aber, seine Schätzungen jüngst bereits gekappt zu haben./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 01:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.