Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Handelsaktivität der Privatkunden habe im November im Monatsvergleich zugelegt, sei aber dennoch erstaunlich gering im Vergleich zu dem Aufschwung, den man normalerweise im vierten Quartal feststellen könne, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschwankungen seien im Monatsvergleich spürbar geringer geworden, lägen aber dennoch 12 Prozent über dem Wert vom November 2021./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 12:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.