Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 285 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der um fast ein Viertel gestiegene operative Quartalsgewinn (Ebit) liege etwas über den Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der erstmalige Ausblick des Sportwagenbauers auf 2024 liege zwar, wie zu schon zu erwarten war, etwas unter den Schätzungen. Doch damit gebe es im weiteren Jahresverlauf Spielraum, die Ziele zu erreichen oder zu übertreffen./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.