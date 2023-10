Jefferies belässt Ericsson auf 'Hold' - Ziel 58 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 schwedischen Kronen belassen. Während der Umsatz im Rahmen seiner Annahmen gelegen habe, hätten die Schweden den Markt damit leicht enttäuscht, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margenziele für das Schlussquartal seien trotz des anhaltend schwierigen Umfelds etwas besser als gedacht. In den kommenden Quartalen dürfte die Profitabilität langsam steigen, wobei dem Netzwerkausrüsters die sich schrittweise bessernden Marktbedingungen und die anhaltenden Kostensenkungen zugutekommen sollten./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 02:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.