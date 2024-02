Jefferies belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach Quartalszahlen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate seien angesichts des Mitte März anstehenden Kapitalmarkttags wie schon erwartet kein großes Ereignis, schrieb Analyst Giacomo Romeo am Freitag in einer ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ein wenig enttäuscht, und die Verschuldung sei stärker als erwartet gestiegen. Insgesamt hätten die Italiener aber alle auf ihrem Kapitalmarkttag 2023 ausgegebenen Ziele erreicht oder übertroffen. Damit steige auch sein Vertrauen in die längerfristigen Ziele./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 03:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 03:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.