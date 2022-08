Jefferies belässt Encavis auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Solar- und Windpark-Betreibers hätten die vorab veröffentlichten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien wegen der gestiegenen Strompreise in Europa und einer besseren Geschäftsentwicklung im Bereich Wind und Solar ebenfalls bereits zuvor angehoben worden./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 01:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 01:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.