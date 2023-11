Jefferies belässt Encavis auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Wind- und Solarparkbetreiber habe die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal um 10 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Montagabnend nach dem Bericht. Im Solarbereich sei es stark gelaufen, bei Windenergie dagegen schwach./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 16:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 16:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.