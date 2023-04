Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 4000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nur kleinere Anpassungen an seinen Erwartungen für den Spirituosenkonzern vor. Eine kleine Kürzung gab es dabei an seiner Gewinnprognose je Aktie. Seiner Einschätzung nach ergibt sich derzeit bei den Aktien eine gute Einstiegsgelegenheit./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 13:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 13:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.