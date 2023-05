Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Ein besseres erstes Quartal des Börsenbetreibers sei durch die Übernahme des dänischen Finanzdienstleisters SimCorp in den Hintergrund gedrängt worden, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt der Übernahme spiegelt ihm zufolge den sich nähernden zyklischen Höhepunkt in der Ergebnisentwicklung wider. Mills findet die Selbsthilfe-Story von London Stock Exchange (LSE) überzeugender./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 18:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 18:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.