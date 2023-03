Jefferies belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Begeisterung vom Jahresanfang über niedrigere Energiepreise weiche allmählich der Realität eines Umfelds geringerer Nachfrage, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Antwort des Kunststoffkonzerns laute Bilanzabsicherung, und dies stärke das Vertrauen, dass die schwierige Phase gut überstanden werde./ag/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 14:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 14:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.