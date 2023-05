Jefferies belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter dürfte zwar mit einem niedrigen Margenwachstum in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Basierend auf den Kommentaren des Managements erwartet der Experte aber ein Update der hochmargigen Konnektor-Softwareversion PTV5 im zweiten Quartal./la/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2023 / 06:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2023 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.