Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Finanztrends Video zu CTS Eventim



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Nachdem dem stärksten zweiten Quartal des US-Konkurrenten Life Nation und starken Daten vom hauseigenen Website-Tracker, rechne er auch bei dem Ticket-Service CTS mit einem gut verlaufenen Jahresviertel, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das aktuelle Ziel des Unternehmens für das operative Jahresergebnis erscheine konservativ./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.