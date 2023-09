Jefferies belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 78,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 78,60 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für den Baustoffehersteller seien in den vergangenen drei Monaten ähnlich gestiegen wie für die US-Konkurrenz, hinkten aber immer noch hinterher, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte auch für 2024./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.